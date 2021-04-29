Сотрудницу немецкой больницы подозревают в убийстве четырех пациентов

В Германии полиция задержала 51-летнюю сотрудницу больницы по подозрению в убийстве после того, как четыре человека были найдены мертвыми и еще один человек был серьезно ранен в клинике Бранденбурга, недалеко от Берлина.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Tagesspiegel.

Полиция прибыла в клинику около 21:00 в среду и нашла людей со смертельным травмами в нескольких палатах.

«Согласно имеющейся информации, все травмы пострадавших появились в результате серьезного применения насилия со стороны третьей стороны», — говорится в заявлении полиции.

По данным газеты, орудием убийства был нож. Жертвами оказались пациенты специализированной ортопедической клиники, которые в ней проживали. Некоторые из них имели достаточно серьезные нарушения и требовали респираторной поддержки.

Ссылаясь на источники в полиции, газета сообщила, что подозреваемая пришла домой после работы и сказала своему мужу, что она убила людей. После этого он позвонил в полицию.

Сейчас информация о возможном мотиве женщины отсутствует, а точный ход событий и обстоятельства преступления до сих пор неясны.

По сообщению прокуратуры Потсдама, с ночи четверга на месте преступления проводится «усиленное обеспечения доказательств». Также на месте работают судмедэксперты и прокурор.