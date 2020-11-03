На Львівщині повідомлено про підозру підприємцю, причетному до незаконного привласнення понад ₴6,5 млн. бюджетних коштів

Як встановили слідчі відділу розслідування злочинів господарської та службової діяльності поліції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури та оперативного супроводу співробітників Управління стратегічних розслідувань у Львівській області, під час заміни віконних та дверних конструкцій в дитячій лікарні у Львові, директор теплоенергетичної компанії умисно завищував ціни на енергозберігаючі матеріали.

У 2018 році між однією з комунальних лікарень Львівської обласної ради та ТзОВ, яке працює у сфері теплоенергетики було укладено угоду на проведення ремонтно-реставраційних робіт будівлі лікарні з запровадженням енергозберігаючих технологій.

Директор підприємства-підрядника, 34-річний мешканець міста Борислав, протягом 2018-2019 років складав та підписував документи (зокрема, акти приймання будівельних робіт), у які вносив недостовірні дані щодо вартості блоків для заміни віконних та дверних конструкцій.

Проведеною судовою експертизою встановлено, що різниця між ринковою вартістю вікон та їх вартістю, згідно актів виконаних робіт, становить 6 585 588 гривень.

Сьогодні, 3 листопада, слідчі повідомили директору підприємства — підрядника про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах) Кримінального Кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Львівської області