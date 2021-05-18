У шахрайстві на 30 тисяч доларів викрито суддю (відео)

Обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

За даними слідства, у грудні 2020 року суддя Донецького окружного адміністративного суду, перебуваючи у Харкові, повідомив директору приватного підприємства, що в Касаційному господарському суді Верховного Суду у нього є знайомі, з якими він за винагороду може вирішити судові питання на користь зазначеного підприємства.

Суддя повідомив, що за скасування Верховним Судом рішення Господарського суду Донецької області та постанови Східного апеляційного господарського суду і, як наслідок, повернення справи на новий судовий розгляд в першу інстанцію, директор підприємства повинен передати йому 30 тис. доларів США.

18 травня цього року, у м. Слов’янськ Донецької області, одразу після вчинення особливо тяжкого злочину, в порядку ст. 208 та п. 2 ч. 1 ст. 482 КПК України, суддю затримано з метою забезпечення збереження доказів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру за фактом шахрайства, вчиненим в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування проводять слідчі Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, оперативний супровід здійснюють співробітники Головного оперативного управління ДБР.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури