ДБР оголосила підозру чиновнику Міноборони, який списав пеню з Гринкевича

Штраф за протермінований контракт скоротили на 93 млн гривень.

В Офісі генпрокурора вказали, що підозрюваний уклав договори з підконтрольними львівському бізнесмену підприємствами на понад 1,5 млрд грн. Останні мали поставити Міністерству оборони військовий одяг у визначений термін, але на практиці не мали навіть виробничих потужностей для його пошиття. Щоб уникнути великих штрафних санкцій, підприємці звернулися до підозрюваного з проханням перерахувати їх та максимально зменшити. Для цього посадовець Міноборони безпідставно уклав додаткові угоди, якими продовжив строки постачання товарів.

Так, виставлені штрафні санкції за прострочені контракти були зменшені з майже 98 млн грн до 4,5 млн грн, тобто на 93,5 млн грн.

За даними видання «Українська правда», яке посилається на власні джерела, мова йде про Максима Гриценка, який у 2023 році обіймав посаду т.в.о. директора департаменту ресурсного забезпечення.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, що щодо Ігоря Гринкевича відкрито дві кримінальні справи – про пропозицію 500 тисяч доларів США одному із керівників Головного слідчого управління ДБР (ця справа уже передана до суду), та про завдання збитків державі у великих розмірах в складі організованої злочинної групи.

За даними слідства, махінації його компаній призвели до 1,2 млрд грн збитків у бюджеті та зриву постачання одягу та білизни для ЗСУ. Водночас, продукція, яку все ж поставили Міноборони, не відповідала якісним характеристикам.

Син Гринкевича Роман також є підозрюваним у злочині та проходить як співучасник злочинної групи. // Дзеркало тижня