ДБР повідомило про підозру поліцейському, який вчинив смертельну ДТП в Одесі (відео)

Слідчі ДБР за сприяння внутрішньої безпеки Нацполіції повідомили про підозру слідчому одного з районних відділів поліції Одеси.

18 вересня 2021 року слідчий поліції в Одесі за кермом власного автомобіля проїхав перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з іншим автомобілем. Водій іншого авто загинув на місці.

Поліцейський підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 КК України).

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР та Нацполіція.

ДБР