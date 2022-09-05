ДБР повідомило про підозру ще 8 зрадникам в Луганській області

Державне бюро розслідувань продовжує змістовну роботу щодо протидії злочинності чиновників та правоохоронців на усіх рівнях. В пріоритетах цієї роботи – викриття зрадників, які вирішили перейти на бік ворога. Кожен подібний факт ретельно відпрацьовується, всі колаборанти будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

Так за тиждень працівники ДБР повідомили про підозру 8 експравоохоронцям з Луганщини, які зрадили присязі та перейшли на бік ворога.

Всі вони після окупації населених пунктів Луганської області добровільно перейшли на «службу» ворогу та почали співпрацювати з окупаційною владою рф, обійнявши посади у незаконних правоохоронних органах лнр.

Один з підозрюваних обійняв посаду в так званій «прокуратурі Білокуракинського району ЛНР». Фігурант активно проводив агітацію за підтримку та встановлення окупаційної влади закликаючи мешканців Сватівського району Луганщини підтримати ворога.

8 правоохоронцям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваним загрожує довічне ув’язнення.

Процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях здійснює Луганська обласна прокуратура.

Загалом з початку активноі фази російської агресії проти України за матеріалами ДБР вже оголошено про підозру понад 300 колишнім чиновникам та правоохоронцям, які вчинили злочини проти основ Націнальноі безпеки країни.

Державне бюро розслідувань