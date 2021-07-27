Мешканець Полтавщини зґвалтував та вбив власну дружину

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У вбитої залишилось двоє дітей, знайомі родини просять про допомогу.

На Полтавщині поліція розслідує вбивство 24-річної Ангеліни Омельченко, матері двох дітей. Правоохоронці мають підстави вважати, що жінку зґвалтував та вбив її чоловік Олексій Бєлоусов. Наразі його шукає поліція.

Ангеліна Омельченко та її чоловік / Facebook

Ангеліна Омельченко та її чоловік / Facebook

Як повідомляється на сайті обласної поліції, 25 липня правоохоронці отримали повідомлення, що в яблуневому саду на околиці села Біленченківка знайшли тіло молодої дівчини з ознаками насильницької смерті.

Поліція відкрила кримінальну справу та почала розслідування. Слідчі обґрунтовано підозрюють у скоєнні мешканця місця Гадяч 1994 року народження. Громадян, яким відоме місце переховування Бєлоусова, закликають звернутись з цією інформацією до правоохоронців.

Нацполіція

Нацполіція

Місцеві ЗМІ тим часом повідомляють, що у вбитої залишилось двоє дітей. Тепер знайомі та рідні родини, де сталась трагедія, просять небайдужих людей про матеріальну допомогу.

Як пише «Гадяч city«, Ангеліна і раніше зверталася до поліції з приводу домашнього насильства.

Так, чоловік побив Ангеліну ще у червні, але вона не звернулася до поліції. 11 липня дівчина звернулася до Гадяцької міської лікарні з приводу чергового побиття. Лікарі під час огляду встановили, що дівчину щей зґвалтували. Втім, про сексуальне насильство вона вирішила не повідомляти. Лише згодом в поліції її вмовили написати відповідну заяву.

Начальник ВП №1 Миргородського районного відділу поліції Петро Токар у спілкуванні з журналістами зазначив, що через це був втрачений час на збір доказів. Чоловіка вже б мали затримати.

Місцеві кажуть, що не помічали, що в родині Ангеліни коїться щось погане. Дівчина мовчала, її діти теж. Та з’ясувалося, що чоловік бив Ангеліну уже два роки. Нещодавно ситуація погіршилась, бо чоловік поїхав на заробітки і запідозрив, що дружина зраджує його.

Та мешканці Біленченківки наголошують, що це неможливо, адже в маленькому селі усе видно, як на долоні. Після повернення чоловіка сталася трагедія. // УНІАН

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