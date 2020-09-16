В Николаеве таксист-неадекват, который взял в заложники двух детей и бросался с ножом на патрульного, гуляет на свободе (видео)

В Николаеве таксист, предположительно находившийся под действием наркотиков, ворвался в квартиру на первом этаже, схватил на кухне нож и взял в заложники двух детей владельцев квартиры.

Об этом рассказал Игорь Блошко, опубликовавший видео рассказа семьи потерпевших и кадры нападения на своей странице в Facebook.

По словам потерпевших, нападение состоялось два дня назад. Дверь в их квартиру не была закрыта на ключ, так как они находились рядом на собрании ОСМД. В какой-то момент в подъезд влетел мужчина и с криками «Помогите, за мной гонятся», ворвался в квартиру и закрыл двери изнутри. В этот момент там находились двое детей 17 и 8 лет.

Родители открыли двери своими ключами и застали погром в своей квартире: злоумышленник крушил мебель и бытовую технику, затем схватил на кухне нож и с криками: «Убью твоих детей!», напал на хозяина квартиры.

По словам мужчины, он защищался стулом, но получил три ножевых скользящих ранения. Дети в этот момент спрятались под кровать, сыну удалось сделать видеозапись криков таксиста с угрозами убийства.

На место прибыли вызванные соседями экипажи патрйльной полиции и “скорой помощи”.

Потерпевшие поблагодарили патрульных полицейских за профессионализм: когда дебошир бросился на полицейского, тот увернулся, выбил нож и надел на нападавшего наручники.

– Мы не знаем, как фамилия этого полицейского, но хотели бы сказать спасибо — он защитил моих детей, меня и мою беременную жену, – говорит мужчина. .

Но по информации потерпевших, ворвавшегося к ним мужчину отпустили в ту же ночь, якобы потому, что у него сын работает в полиции. Как оказалось, он живет в соседнем доме, по словам соседей, употребляет наркотические препараты и работает таксистом.

Игорь Блошко подчеркивает, что спустя два дня после инцидента пострадавших никто не опросил, они не знают, как фамилия следователя, который ведет их дело, пройти медицинское освидетельствование полученных хозяином квартиры ножевых ранений также никто не предложил.

Но больше всего их тревожит, что дебошир, устроивший погром в их квартире и угрожавший убийством детей, находится на свободе. Пострадавшие боятся повторение нападения. // inshe.tv