Судитимуть податківця з Кременчука, який допомагав місцевим призовникам уникнути мобілізації

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ завершили досудове розслідування стосовно інспектора податкової з Кременчука Полтавської області, який за гроші допомагав охочим уникнути мобілізації.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Податківець хизувався своїми зв’язками у військкоматі та пропонував знайомим допомогти уникнути призову на військову службу. За свої послуги він просив 4,5 тис. дол. США.

За ці гроші він обіцяв «клієнтам» отримати висновок військово-лікарської комісії, згідно з яким військовозобов’язаного буде визнано не придатним до служби та виключено з військового обліку.

У квітні 2023 року податківця затримано під час передачі сфабрикованих документів одному з ухилянтів.

У висновку військово-лікарської комісії, який він приніс на зустріч, зазначалося, що у призовника захворювання серцево-судинної системи, хоча насправді чоловік проблем зі здоров’ям не мав. Також інформація про непридатність до служби зазначалася й у військовому квитку.

Фігурант обвинувачується у пропозиції здійснити вплив за надання неправомірної вигоди та одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Податківець звільнений з посади.

Своєю чергою слідчі ДБР, в окремому кримінальному провадженні, продовжують розслідувати діяльність посадовців Кременчуцького ТЦК та членів ВЛК.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура.