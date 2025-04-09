ДБР провело обшуки в оселі соратника Кличка

Державне бюро розслідувань провело обшуки у співголови франкції “Удар” у Київраді та ексрадника Кличка Дмитра Білоцерковця.

Про це йдеться у повідомленні дружини Білоцерковця телеканалу Київ та на сайті партії “Удар”.

Дмитро Білоцерковець – депутат Київської міської ради, член ​​комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Раніше – радник Кличказ питань благоустрою та директор Департаменту територіального контролю Києва.

За повідомленням на сайті партії Удар, Білоцерковця не було вдома під час обшуку, але працівники ДБР його наздогнали та вилучили мобільний телефон.

Якповідомляєзаступниця Кличка, Ганна Старостенко, обшук було проведено без ухвали суду та без супроводжуючих документів.

У пресслужбі ДБР ЕП повідомили, що слідчі вивчають походження криптовалюти на И, яка належить Білоцерковцю.

Телефон Білоцерковця перебуває поза мережею. // Економічна правда