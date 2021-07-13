ДБР вилучило 3 тонни товарів на митниці у «Борисполі» (відео)

У межах системної протидії корупційним злочинам на митниці, працівники ДБР провели масштабну операцію та запобігли завданню державі мільйонних збитків

12 липня працівники Територіального управління ДБР Києва провели обшуки на території митного посту «Бориспіль» Київської митниці.

Під час обшуків слідчі вилучили приблизно 3 тонни високоліквідних товарів, які планувалось завезти на територію України без сплати митних платежів та зборів:

брендове взуття та одяг,

годинники,

мобільні телефони,

відеореєстратори,

комп’ютерні комплектуючі,

тв-приставки тощо.

За попередньою інформацією, оборудку організувала група осіб, до якої входило приблизно 5 службових осіб митниці.

Попередня кваліфікація: зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Досудове розслідування триває, встановлюється точний розмір збитків та коло причетних до злочину осіб.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

ДБР