ДБР влаштувало одночасні обшуки в Міненерго і 37 облгазах

Слідчі підозрюють змову колишніх посадовців міністерства з облгазами.

Головне слідче управління Державного бюро розслідувань у четвер, 3 червня, влаштувало одночасні обшуки в Міністерстві енергетики, НКРЕКП та 37 операторах газорозподільних систем.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Справа стосується можливого нанесення збитків на загальну суму 1,488 млрд гривень внаслідок безоплатної передачі в користування державним майном посадовцями колишнього Міненерговугілля.

«21 лютого 2017 року постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових» було затверджено типовий договір експлуатації газорозподільних систем. Документ передбачає щорічну оплату за експлуатацію державного майна. Зокрема, до державного бюджету має перераховуватись 10% від залишкової вартості. Однак у 2017 році тодішні посадовці Міненерговугілля у змові з «обл-, міськгазами» уклали з 37 приватними операторами договори, у яких передбачено безоплатне користування державним майном», — йдеться в повідомленні.

Слідчі порахували, що внаслідок таких дій за три роки набігло майже півтора мільярда гривень збитків.

«Досудове розслідування триває, перевіряються на причетність до вчинення злочину службові особи Міненерговугілля та керівники операторів газорозподільних систем та їх кінцеві бенефіціарні власники», — повідомило ДБР.

На фотографіях з обшуків видно, що слідчі приходили, зокрема, в «Черкасигаз», «Київоблгаз», «Дніпропетровськгаз», «Чернігівгаз», «Вінницягаз», «Хмельницькгаз», «Херсон Газ», «Маріупольгаз», «Тисменицягаз». // LB.ua