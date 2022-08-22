ДБР викрило на держзраді двох посадовиць кримінально-виконавчої служби

Одну з них затримано на Одещині.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді заступниці начальника відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Міністерства юстиції та начальниці одного із відділів “Дар’ївської виправної колонії №10”.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

“Під час окупації Херсонської області остання перейшла на бік ворога та зайняла посаду у створеному окупантами так званому «управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». Вона «зливала» окупантам інформацію про українських правоохоронців, яку їй передавала її подруга з кадрового департаменту Мінюсту”, – йдеться в повідомленні.

Наразі обом чиновницям повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Начальниця відділу з організаційно-штатної роботи Департаменту з питань виконання покарань Мінюсту затримана та перебуває під вартою. Її спільниця переховується від правосуддя.

Процесуальне керівництво здійснює Миколаївська обласна прокуратура. // LB.ua