ДБР затримало чергових хабарників у військкоматах

На Донеччині уникнути мобілізації коштувало дві тисячі доларів, на Дніпропетровщині – чотири.

Державне бюро розслідувань продовжує системно викривати представників військкоматів та правоохоронців, які допомагають уникати мобілізації за гроші.

На Донеччині працівники ДБР затримали начальника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Краматорська та його посередника – правоохоронця, які вимагали хабар у призовника за зняття його з військового обліку. Про це йдеться на офіційному сайті Бюро.

“За 2 тис. доларів США військовозобов’язаному мешканцю Краматорська пообіцяли надати довідку про непридатність до військової служби із виключенням його з військового обліку”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронця затримали у місті Дніпро під час передачі військовозобов’язаному довідки про непридатність до військової служби.

Цього ж дня у Краматорську затримано начальника одного з районних військкоматів, який оформлював цю довідку. Під час обшуків у зловмисників виявили гроші, а також зброю та боєприпаси, походження яких з’ясовується.

Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також у Дніпрі працівники ДБР затримали на хабарі військовослужбовця одного з відділів Дніпровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За 130 тис. грн він обіцяв своєму знайомому призовнику допомогти уникнути мобілізації.

“Його знайомий вже кілька разів не з’являвся по повістці й працівник військкомату обіцяв поговорити з «потрібними людьми» і таким чином допомогти уникнути мобілізації”, – повідомляє бюро.