Приміщення у центрі столиці приватизували зі збитком ₴2,7 млн – повідомлено про підозру посадовцю КМДА

Чиновника у службовій недбалості викрили слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області та за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника управління моніторингу Департаменту комунальної власності мав перевірити та затвердити звіт про оцінку нежитлового приміщення у центрі столиці площею понад 300 квадратних метрів, що перебувало в оренді і яке орендар вирішив приватизувати.

Втім, посадовець, неналежно виконуючи свої обов’язки, не перевірив належним чином достовірність даних, використаних оцінювачами для визначення вартості приміщення, та підписав висновок, у якому ціна на об’єкт нерухомості була штучно занижена.

Згідно із висновками судових експертиз, реальна вартість приміщення мала складати щонайменше 13 мільйонів гривень, у той час коли її приватизували за ціною на 2,7 мільйони гривень менше. Внаслідок службової недбалості підозрюваного, бюджет столиці недоотримав коштів на вказану суму.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Санкцією інкримінованої статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва