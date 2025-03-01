Біля озера «Синє» на столичному Виноградарі розстріляли двох собак
Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами у Подільському районі столиці
Сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля озера «Синє» він виявив двох собак з кульовими поранення, одна з яких загинула на місці події, а іншу у вкрай важкому стані було доставлено до ветеринарної клініки.
Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Триває слідство, встановлюються всі обставини події, а також особа, причетна до скоєння злочину.
Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet