Біля озера «Синє» на столичному Виноградарі розстріляли двох собак

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом жорсткого поводження з тваринами у Подільському районі столиці

Сьогодні до правоохоронців надійшло повідомлення від перехожого про те, що біля озера «Синє» він виявив двох собак з кульовими поранення, одна з яких загинула на місці події, а іншу у вкрай важкому стані було доставлено до ветеринарної клініки.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України. Триває слідство, встановлюються всі обставини події, а також особа, причетна до скоєння злочину.

Санкція статті передбачає від пʼяти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва