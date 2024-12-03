У столиці зловмисники вимагали 28 000 доларів неіснуючого боргу

Київською обласною прокуратурою спільно із слідчими СУ ГУНП у Київській області та за оперативним супроводом співробітників СБУ викрито трьох осіб, які вимагали у чоловіка неіснуючий борг у сумі 28 000 доларів.

У березні цього року зловмисники примусили 38-річного чоловіка підписати договір позики на вказану суму, який посвідчили у нотаріуса та надалі вимагали повернути борг.

Під час обшуків у фігурантів вилучено: мобільні телефони, sim-картки, ноутбук, банківські картки, 17 розписок про борги, грошові кошти та зброю.

Двох осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Третій особі обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 355 Кримінального кодексу України триває.

Примітка: відповідно ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура