Засуджено двох жителів Одещини, які забили на смерть односельця

Двоє жителів Ізмаїльського району, які спричинили несумісні з життям тілесні ушкодження односельцю, за доказами поліцейських отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Нагадаємо: подія сталася у грудні 2022 року в одному з сіл Кілійської громади. 48-річний місцевий чоловік повідомив у поліцію, що прийшов до 55-річного знайомого додому і виявив його без ознак життя. Тіло небіжчика правоохоронці направили на судово-медичну експертизу. Згідно з висновком експерта, чоловік помер унаслідок отриманих тяжких тілесних ушкоджень у вигляді закритої травми грудної клітки з переломами ребер.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що до смерті потерпілого причетний заявник та його 42-річний товариш, і саме останній був ініціатором побиття односельця, оскільки мав з ним конфлікт.

У день скоєння злочину молодший за віком правопорушник пішов додому до потерпілого обговорювати конфліктну ситуацію, що сталася між ними напередодні, і запросив із собою старшого товариша. Але бесіда з господарем домоволодіння не склалася – ініціатор розмови почав бити його руками, ногами та держаком від сапи, а згодом до побиття доєднався чоловік, що прийшов за компанію. Наступного для, після скоєного, останній повернувся на місце злочину і виявив потерпілого мертвим, сповістив поліцію, але промовчав про те, що сталось напередодні.

Поліцейські довели причетність до злочину обох візитерів. В ході досудового розслідування було допитано свідків, вилучено речові докази, проведено низку експертних досліджень, зокрема, судово-психіатричне, яким встановлено, що правопорушники осудні.

На підставі зібраних доказів слідчі відділення № 2 Ізмаїльського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом Ізмаїльської окружної прокуратури висунули фігурантам обвинувачення у спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння, вчинених групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Обвинувальний акт за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України поліцейські скерували до суду. Суд, дослідивши отримані докази, визнав обвинувачених винними і призначив їм покарання. 42-річному чоловіку – 8 років позбавлення волі, а 48-річному – 5 років позбавлення волі. На судовому засіданні обидва визнали свою вину.

Ізмаїльський районний відділ поліції Одещини