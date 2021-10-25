ДБР завершило розслідування стосовно співробітників СБУ, які скоїли розбійний напад на прикордонників (відео)
Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу УСБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою здійснив зухвалий напад на прикордонників на Сумщині.
Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.
Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх.
Подолавши опір прикордонників нападники почали завдавати їм численні удари в різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину.
Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).
Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.
Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.
Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчене. Наразі відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.Tweet