ДБР завершило розслідування стосовно співробітників СБУ, які скоїли розбійний напад на прикордонників (відео)

Слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника районного відділу УСБУ в Сумській області, який разом зі своїм колегою здійснив зухвалий напад на прикордонників на Сумщині.

Слідство встановило, що під час відпочинку на озері співробітники Служби вирішили напасти на прикордонників і заволодіти їх зброєю та бойовими припасами.

Вночі 18 липня 2021 року вони зненацька напали на прикордонників, які у той момент охороняли державний кордон, заблокували службовий автомобіль останніх.

Подолавши опір прикордонників нападники почали завдавати їм численні удари в різні частини тіла. Після того заволоділи двома автоматами АКС-74, бойовими набоями до них та швидко залишили місце злочину.

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Слідчі ДБР оперативно затримали двох співробітників СБУ та повідомили їм про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Один із працівників СБУ повністю визнав свою провину в скоєних злочинах. Між ним та прокурором укладено угоду про визнання винуватості, яку направлено до суду з обвинувальним актом.

Вироком Краснопільського районного суду Сумської області співробітника СБУ визнано винним та призначено міру покарання у вигляді 5 років позбавлення волі (з іспитовим строком 3 роки), позбавлення військового звання лейтенанта та позбавлення права обіймати посади в правоохоронних органах України.

Стосовно іншого нападника досудове розслідування також закінчене. Наразі відкриті матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

ДБР