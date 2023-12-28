ДБР заявило про підготовку кампанії з його дискредитації по справі Дубінського

Злочинна організація планує розповсюдити неправдиву інформацію, щоб дискредитувати докази слідства.

Підозрювані у державній зраді члени злочинної організації, до складу якої входив нардеп Дубінський, готують проти Державного бюро розслідувань масштабну медійну спецоперацію з дискредитації.

“За завданням спецслужб рф вони планують поширити фейки про хід досудового розслідування відносно них, розповідати про нібито політичні переслідування тощо”, – повідомили у Бюро.

Також зазначили, що через сумнівні джерела в засобах масової інформації планують розповсюдити неправдиву та “перекручену” інформацію для нівелювання доведених слідством фактів та здобутих доказів.

У листопаді цього року ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, створену заступником начальника російського ГРУ Володимиром Алєксєєвим як агентурна мережа, що діяла в Києві. Операційним керівництвом ворожої групи з території РФ займався його заступник – Олексій Савін.

До складу групи, крім Дубінського на позивний “Буратіно”, входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення втік за кордон. Цей екснардеп уже підозрюється у державній зраді.

Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний “Птичка” і наразі переховується від правосуддя за кордоном. Під час проведення інформаційних диверсій проти України Кулик публічно займався псевдоправовим “обґрунтуванням” фейків на користь кремля.

Підривну діяльність злочинної організації у Києві координував експомічник Деркача, колишній співробітник гру часів радянського союзу Ігор Колєсніков, який уже засуджений і відбуває покарання за держану зраду.

Алєксєєв та Савін, а також Деркач і Кулик також отримали підозри в держзраді і створенні та участі в злочинній організації.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Досудове розслідування триває.

Українців закликають довіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до державних органів.

27 грудня залишив запобіжний захід без змін для народного депутата Олександра Дубінського. Ухвала суду оскарженню не підлягає. Він залишається у СІЗО. // LB.ua