На Рівненщині син знайшов вбитого батька біля будинку

Повідомлення про виявленого без ознак життя 56-річного жителя селища Рокитне надійшло до поліції вчора, близько 07:45 від 29-річного сина.



На місце події одразу прибули слідчо-оперативні групи відділення поліції № 2 (смт Рокитне) Сарненського РВП та обласного управління.

Попередньо поліцейські виявили без ознак життя тіло 56-річного господаря будинку. На тілі чоловіка виявлено ознаки насильницької смерті, зокрема черепно-мозкову травму. Крім того, біля нього виявили мертвого цуцика.

За фактом умисного вбивства зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України.

Наразі, на місці події поліцейські встановлюють усі обставини. Тіло потерпілого буде скеровано на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відділ комунікації поліції Рівненської області