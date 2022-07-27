Оголошено у міжнародний розшук іноземця, який заподіяв смертельних побоїв житомирянину

Прокурори Житомирської обласної прокуратури, за результатами проведеного спеціального досудового розслідування, скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина іншої країни, якому інкримінується умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть (ч. 2 ст. 121 КК України).

За даними слідства, злочин проти здоров’я та життя людини у серпні 2020 року скоїв 41-річний іноземець, який тимчасово проживав у Житомирі.

Того вечора обвинувачений займався фізичними вправами у тренажерному залі, розташованому у житловому будинку. Вийшовши у двір, зустрів місцевого жителя, який, будучи у стані алкогольного сп’яніння, зупинився біля нього. Це не сподобалося іноземцю. Спочатку він спровокував словесний конфлікт, а потім заподіяв незнайомому чоловіку декілька сильних ударів по голові, від яких той впав.

За висновками експертизи, смерть потерпілого настала унаслідок отримання тяжких тілесних ушкоджень.

Вже через декілька днів фігурант кримінального провадження, з метою переховування від органу досудового слідства, покинув місто та виїхав за кордон. Наразі його оголошено у міжнародний розшук.

Досудове розслідування проводило Головне управління Нацполіції в області.

Санкція зазначеної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до десяти років

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури