У Дніпровському районі столиці неповнолітню затримали за збут наркотиків

Правопорушниця розповсюджувала метадон, залишаючи закладки поблизу багатоповерхівок. Під час поверхневого огляду у неї виявили 13 згортків із наркотичною речовиною. За скоєне дівчині загрожує до восьми років в’язниці.

Під час відпрацювання території Дніпровського району співробітники управління боротьби з наркозлочинністю помітили невідому, яка нишпорила під вікнами багатоповерхівки, що розташована на вулиці Пожарського. Незнайомка постійно оберталася та помітно хвилювалася, тож правоохоронці зупинили її для перевірки.

Спілкуючись з поліцейськими, дівчина повідомила, що має при собі наркотичні речовини, підготовлені для збуту. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у неї 13 згортків з речовиною, схожою на метадон.

Слідчо-оперативна група задокументувала злочин та вилучила наркотичні речовини для проведення відповідної експертизи, а дівчину поліцейські затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисницею виявилася 17-річна уродженка Харківщини, яка немає постійного місця проживання у столиці та раніше не потрапляла у поле зору правоохоронців.

Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України – збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів у місцях, що призначені для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян. Наразі слідчі за погодженням із окружною прокуратурою готують неповнолітній повідомлення про підозру у вчиненні злочину, а також клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу. Правопорушниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва