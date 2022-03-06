За фактом захоплення будівлі держоргану та втечі з-під варти розпочато досудові розслідування

За процесуального керівництва прокурорів Луганської обласної прокуратури правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за

фактами захоплення державних будівель та втечі з-під варти (ч. 2 ст. 393, ст. 341 КК України).

Встановлено, що 05 березня 2022 року близько опівдні до Старобільського слідчого ізолятора увірвалися невідомі озброєні особи.

Погрожуючи вогнепальною автоматичною зброєю, незнайомці вимагали звільнити з-під варти одного з ув’язнених установи – учасника НЗФ.

Після звільнення арештанта особи прослідували на автівках у невідомому напрямку.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Сєвєродонецького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Луганській області.

Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури