у полтаві правоохоронці викрили шахрайський call-центр

В офісі, облаштованому в приміщенні одного з торговельних центрів Полтави, слідчі поліції виявили близько 50 робочих місць для “операторів”. Працівники підпільного call-центру планували збирати конфіденційну інформацію громадян або залучати їх до уявних інвестиційних проєктів. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Серій Рекун.

Припинити діяльність центру вдалося ще на початковому етапі реалізації шахрайської схеми, завдяки злагодженим діям Слідчого управління поліції області, Служби безпеки України та Полтавської обласної прокуратури.

Сергій Рекун розповів: «Під час санкціонованого обшуку в офісному приміщенні, в якому облаштували місця для операторів шахрайського call-центру, слідчі вилучили 3 маршрутизатори, 45 комп’ютерів та чорнові записи з відповідними інструкціями для «працівників».

За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання – від 68 тисяч до 136 тисяч гривень штрафу або позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

Поліція встановлює всіх учасників злочинної схеми. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Полтавської області

(За інформацією слідчого управління обласної поліції)