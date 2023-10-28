На Сумщині посадових осіб судитимуть за привласнення та розтрату ₴1,1 млн. виділених на ремонт школи

Директор одного із ТОВ спільно з начальником відділу освіти, молоді та спорту, шляхом службового підроблення та легалізації доходів заволоділи 1,1 млн грн бюджетних коштів, які були виділені на капітальний ремонт із влаштуванням штучного покриття стадіону Заводської школи Великописарівського району.

У ході досудового розслідування працівниками поліції було встановлено, що у жовтні 2021 року між вказаним директором та відділом освіти, молоді та спорту селищної ради було укладено договір щодо ремонту. На підставі поданих актів виконаних робіт, у грудні 2021 року, на рахунок товариства замовником оплачено 1,5 млн грн. Однак, дана посадова особа умисно внесла у офіційні документи неправдиві відомості щодо закупівлі матеріалів та обсягів виконаних будівельних робіт. Відповідно до висновку експертів, директор, не виконавши умов договору, незаконно привласнив бюджетні кошти в сумі 1 млн 140 тис грн.

Із отриманими злочинним шляхом коштами директор ТОВ вчинив ряд фінансових операцій, спрямованих на приховування незаконного їх походження.

У свою чергу, начальник відділу освіти, молоді та спорту, яка також є депутатом селищної ради, достовірно знаючи, що капітальний ремонт з влаштуванням штучного покриття стадіону відповідно до умов договору не виконано, завірила власним підписом та печаткою акти виконаних робіт, на підставі яких товариству було безпідставно перераховано кошти.

На даний час слідчими Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області під процесуальним керівництвом ювенальних прокурорів Великописарівського відділу Охтирської окружної прокуратури направлено до суду обвинувальний за вчинення злочинів передбачених(ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 1 ст. 209) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області