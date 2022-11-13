Де не варто купувати долари та як перевіряти обмінники

Українцям не варто купувати долари в обмінниках без ліцензії та на чорному ринку. Це досить небезпечно, оскільки прагнучи зекономити та нічого не перевіряючи, можна залишитися без грошей.

Про те, чому не рекомендується купувати валюту в обмінниках без ліцензії та у “мінял” і як перевірити обмінний пункт – розбирався OBOZREVATEL.

В Україні до чорного ринку формально належать усі фізособи та організації, які торгують інвалютою та не володіють ліцензіями. Такі ліцензії видає НБУ (Національний банк України), тому будь-яку компанію легко перевірити на її наявність – у спеціальному розділі на сайті Нацбанку розміщений перелік тих, хто отримав валютні ліцензії.

Купувати іноземну валюту на чорному ринку небезпечно. Найчастіше серед так званих “мінял” орудують шахраї, тож вони можуть видати клієнту фальшиві долари або гривні. На вулиці визначити справжність купюри нелегко, тому покупцеві легко можуть підсунути “липу”.

Нерідко “мінял” можна зустріти біля обмінних пунктів, вокзалів, у підземних переходах, у метро. Вони будуть усіма силами намагатися спокусити клієнта дуже вигідною пропозицією.

Як перевірити “обмінник”

Сотні обмінних пунктів працюють нелегально, саме тому перед операцією обов’язково потрібно перевірити наявність ліцензії на валютні операції. Якщо ліцензія відсутня, то значить немає і контролю. Це означає, що в такому “обміннику” можуть продавати фальшиві купюри.

Перевірити такий пункт можна на офіційному сайті Нацбанку, де є перелік небанківських обмінників, які отримали ліцензію. У списку зазначаються назви компаній, які здійснюють продаж. Знайти компанію, яка цікавить, можна не тільки за назвою, а й за адресою обмінного пункту.