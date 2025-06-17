Депортація та вербування дітей в Україні тепер кримінальний злочин

За таке порушення винуватцям загрожуватиме мінімум вісім років в’язниці.

Як значиться в обгрунтуванні до законопроєкту, депортація і примусове переміщення цивільного населення є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнним злочином. Водночас масштаб та систематичність викрадення окупантами українських дітей свідчить про значний перелік залучених осіб та необхідність посилення відповідальності.

Тому, законопроєкт доповнює Кримінальний кодекс України відповідною статею та встановлює відповідальність за такі злочини від 8 до 12 років увʼязнення.

Нагадаємо, у 2024 році на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 449 дітей, незаконно утримуваних Росією. За даними української влади, в Росію за час повномасштабної війни депортовані майже 20 тисяч дітей, яких вдалося ідентифікувати. Офіційний Київ переконаний, що справжні цифри можуть бути набагато вищими.

Водночас останнім часом також збільшилась кількість випадків вербування російськими спецслужбами підлітків, які за гроші збирали вибухові пристрої та доставляли їх до конкретного місця. В окремих випадках це призвело до загибелі самих дітей. // Дзеркало тижня