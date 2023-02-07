Депутат-генерал з Херсонської облради підозрюється у співпраці з ФСБ РФ

Херсонською обласною прокуратурою заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради від забороненої в Україні партії «Блок Володимира Сальдо» у вчиненні умисних пособницьких дій з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України).

За даними слідства, підозрюваний, який раніше служив у правоохоронних органах та звільнився у званні генерал-майор міліції, під час тимчасової окупації Херсона співпрацював зі співробітником ФСБ РФ.

Представник російської спецслужби керував процесами встановлення та утвердження влади окупаційних військ, координував створення псевдоправоохоронних та незаконних судових органів на території області.

Роль підозрюваного полягала у наданні куратору з РФ інформації про осіб, яких можна залучити до співробітництва і роботи в окупаційних органах влади. Для цього він особисто контактував як з колишніми правоохоронцями, так і з діючими, схиляючи їх до співпраці з «визволителями».

Нагадаємо, раніше за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури співробітнику ФСБ РФ повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБ України в Херсонській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора