Депутат сільради на Луганщині підозрюється у посяганні на територіальну цілісність України

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив депутату Передільської сільської ради Станично-Луганського району Луганської області VI скликання про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110

КК України).

За даними слідства, 11 травня 2014 року депутат взяв участь в організації та проведенні незаконного «референдуму» щодо підтримки «Акта про державну самостійність ЛНР» на території с. Передільське Станично-Луганського району Луганської області. Він, як «голова виборчої комісії» слідкував за процесом та порядком голосування на «виборчій дільниці», видавав «бюлетені», вирішував організаційні питання.

Результати псевдореферендуму було передано до «центральної виборчої комісії» для подальшого проголошення самостійності «ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється 3 управлінням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво – управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури.

Нагадуємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури