На Сумщині викрито осіб, причетних до привласнення близько чверті мільйона гривень бюджетних коштів

Слідчими Головного управління поліції області, за матеріалами співробітників сектору захисту інтересів суспільства і держави кримінальної поліції ГУНП в Сумській області, під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури, повідомлено про підозру двом особам, які привласнили близько 250 тис. грн під час виконаних робіт з улаштування системи постачання киснем окремих приміщень комунального лікувального закладу в місті Лебедин.

За даними слідства, у грудні 2020 між комерційним товариством та однією з медичних комунальних установ у м. Лебедин укладено договір на виконання робіт з улаштування системи постачання кисню. Така необхідність була обумовлена збільшенням кількості хворих на COVID-19, які потребували кисневої терапії. Відповідно до умов договору на рахунок товариства замовник перерахував 594 тис. грн бюджетних коштів за виконані роботи. Однак згідно з висновком експертів, фактично виконані роботи не відповідають об’ємам, зазначеним в офіційній документації. Вартість завищення робіт становить майже 250 тис. грн.

Також, фізична особа-підприємець, виконуючи повноваження інженера технічного нагляду, не забезпечив контроль обсягів та якості зазначених робіт, при цьому їх засвідчив своїм підписом, що стало підставою для незаконного перерахування коштів підряднику органами державного казначейства.

Наразі колишньому директору товариства з обмеженою відповідальністю, який шляхом підробки документів привласнив бюджетні кошти, виділені на улаштування системи постачання киснем у комунальному лікувальному закладі вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Також повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю, який неналежно виконуючи свої обов’язки, не забезпечив технічний нагляд на об’єкті за ч. 1 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Сумської області