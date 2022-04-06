Чернівецькі поліцейські затримали чоловіка за розбійний напад

Оперативники обласного управління стратегічних розслідувань Нацполіції отримали інформацію, що невідомий планує серію розбійних нападів на підприємців регіону. Інформація знайшла своє підтвердження. Оперативники спільно зі слідчими обласної поліції та працівниками СБУ встановили особу зловмисника, імовірну дату та місце скоєння злочину.

Він планував напасти на жінку, котра займається гуртово-роздрібною торгівлею.

Аби завадити злочинним планам фігуранта, 4 квітня правоохоронці влаштували засідку й одразу після скоєння злочину затримали нападника.

У фігуранта вилучили 9000 дол. США та 40 000 грн. Він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому вже повідомлено про підозру за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

За скоєне може загрожувати покарання — від 8-ми до 15-ти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України