Слідчі Тернополя оголосили підозру жінці, яка заробляла сутенерством

Двох повій, які погодилися заробляти гроші у Тернополі, знайшла через інтернет мережу уродженка Донецької області. Проте одну з дівчат не влаштували умови й вона поїхала додому. Співпрацювати з організаторкою незаконного бізнесу погодилася лише жителька Хмельницького.

Проіснував незаконний бізнес не довго – лише 2 місяці, оскільки незаконну діяльність виявили працівники міграційної поліції. За словами Олександра Буняка, ще на початку січня оперативники його підрозділу отримали інформацію про те, що жінка, яка оселилася в Київській області, підшуковує дівчат для роботи у секс-індустрії.

Сутенерка в Тернополі винайняла квартиру, в якій оселилася повія і приймала там клієнтів.

За годину послуг жінка брала 1500-2000 гривень. Частину заробітку віддавала організаторці, оскільки та оплачувала житло, шукала клієнтів та направляла їх до “підопічної”. До Тернополя зловминсниця приїздила рідко, бо фактично всю роботу виконувала дистанційно.

11 квітня оперативники міграційної поліції спільно з працівниками слідчого управління та під процесуальним керівництвом окружної прокуратури провели обшуки в сутенерки на Київщині та в повії на Хмельниччині. Правоохоронці вилучили мобільні телефони, сім-картки й банківські картки.

Сутенерці слідчі уже оголосили підозру згідно із статтею 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) ККУ. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. На її працівницю склали адмінпротокол. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Тернопільської області