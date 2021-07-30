Депутата підозрюють у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні зі збитками у ₴1,5 млн.

За процесуального керівництва обласної прокуратури повідомлено про підозру депутату Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області VIII скликання за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службового підроблення (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України).

За інформацією начальника відділу обласної прокуратури Станіслава Пієва, досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Малоданилівської селищної ради Дергачівського району, обіймаючи посаду голови однієї із сільських рад, діяв всупереч інтересам служби.

Так, у 2008 році зазначений депутат підписав та завірив печаткою рішення сільської ради про відведення та надання у приватну власність земельних ділянок, достовірно знаючи, що відповідні рішення сільською радою не приймались, у результаті чого з державної власності на користь фізичних осіб незаконно вибули землі.

Загальна сума збитків, завданих державі, складає понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування проводять співробітники Слідчого управління ГУНП в Харківській області.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури