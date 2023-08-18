Депутата Рівненської облради засуджено за ддержання хабаря

17 серпня 2023 року Вищий антикорупційний суд затвердив угоду ро визнання винуватості, укладену між прокурором САП та депутатом Рівненської обласної ради.

Депутат, який одночасно обіймав посаду головного лікаря КП «Рівненський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення», обвинувачувався в тому, що висловив прохання в одержанні та фактично одержав від громадянки зі статусом особи, постраждалої внаслідок Чорнобильської катастрофи, яка мала супутні захворювання, 1,2 тис. дол. США за оформлення документів, необхідних для ухвалення рішення про інвалідність, пов’язану з наслідками аварії на ЧАЕС.

Відповідно до умов угоди суд визнав його винуватим у висловленні прохання та одержанні неправомірної вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України, та призначив покарання у виді штрафу у розмірі 68 тис. грн, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в закладах охорони здоров’я, строком один рік. Також засуджений зобов’язався перерахувати на потреби ЗСУ 2 млн грн.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

САП