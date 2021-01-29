Начальника одного з відділів податкової Харківщини судитимуть за вимагання хабаря

Обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного з оперативних відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області за фактом одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, начальник одного з оперативних відділів Головного управління Державної фіскальної служби у Харківській області вимагав від фізичної особи-підприємця неправомірну вигоду в розмірі 100 тис. грн щомісячно. Податківець обіцяв не перешкоджати господарській діяльності підприємця, а саме не вживати відповідних оперативних заходів щодо нього.

Правоохоронці задокументували два епізоди одержання неправомірної вигоди на загальну суму 170 тис. грн.

У ході обшуку, проведеного 17 листопада 2020 року за місцем мешкання підозрюваного, вилучено грошові кошти та документи.

Досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР, розташованого в м. Полтаві, оперативний супровід — Управління СБ України в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від двох тисяч до п’яти тисяч п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури