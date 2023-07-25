У Дніпрі судитимуть учасників злочинної організації, яка налагодила наркобізнес з мільйонними доходами

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно сімох учасників наркоугруповання.

Їм інкриміновано створення та участь у злочинній організації, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту психотропних речовин, перевезення прекурсорів з метою їх використання для виготовлення та організацію місць для незаконного виготовлення психотропів (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 317 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області діяла злочинна організація, до складу якої входило сім чоловік. Організували наркобізнес двоє мешканців м. Дніпра.

Виготовляли метамфетамін в облаштованих нарколабораторіях, інгредієнти завозили з-за кордону. Продаж психотропу здійснювали в місті методом «із рук в руки» та поштовими замовленнями по території України.

Оплату за «товар» приймали на банківські картки та готівкою. Щомісяця така незаконна діяльність приносила їм понад 12 мільйонів гривень прибутку.

Злочинну організацію було викрито правоохоронцями у лютому 2023 року в результаті масштабної спецоперації.

У ході санкціонованих обшуків у різних регіонах України вилучено близько 2 кг психотропів вартістю за цінами чорного ринку 4,5 млн грн, лабораторне обладнання, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, гранати РГД-5, автомат АКС та набої, елітні автомобілі.

Обвинуваченим обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та судом накладено арешт на нерухоме майно.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Територіального управління ДБР, розташованого у м. Полтаві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики

Дніпропетровської облпрокуратури