У Львові іноземець вербував жінок для секс-роботи у Європі

Як встановили правоохоронці, іноземець прибув в Україну та завербував п’ятьох молодих жінок віком від 20 до 28 років для їх подальшої сексуальної експлуатації в країні свого проживання у Західній Європі.

Про це повідомили у поліції.

Зловмисник переконав українок, що за послуги інтимного характеру вони будуть отримувати від 12 до 15 тисяч євро на місяць, а також будуть забезпечені безкоштовним проживанням, харчуванням та охороною.

7 лютого слідчі Львівського районного управління поліції №1, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури повідомили іноземцю про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави. // Діло