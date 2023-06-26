Депутата сільради на Харківщині підозрюють у колабораціонізмі

Керівник Харківської обласної прокуратури заочно повідомив про підозру депутату за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що депутат Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки України.

Чоловік перебував у м. Ізюм, коли воно було захоплено російськими загарбниками. Він добровільно обійняв посаду «заступника голови Тимчасової адміністрації м. Ізюм та Ізюмського району».

«Посадовець» контролював роботу усіх комунальних підприємств Ізюмщини та займався питаннями відновлення інфраструктури для створення позитивного іміджу «нової влади».

Нині вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Досудове розслідування — Управління СБУ в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура