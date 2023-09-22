Депутатка пропонує разом з правоохоронцями боротися з нелегальними виробниками сигарет

Народна депутатка Галина Янченко готова особисто долучитися до боротьби з нелегальним тютюном.

Про це вона заявила вчора на презентації дослідження Українського інституту майбутнього “Нелегальний ринок тютюнової продукції в умовах повномасштабної війни: виклики та загрози” – йдеться на офіційному телеграм-каналі Галини Янченко.

“Мінус 22 млрд грн. — втрати бюджету від нелегальної торгівлі підакцизними тютюновими товарами тільки цього року. Це гроші, які ми не зможемо використати для ЗСУ і нашої оборони” – пояснює народна депутатка.

Галина Янченко нагадала, що “з 20% тіньового ринку— 11% продаж товарів без жодного акцизу взагалі (по схемі для Duty Free, хоча практично жодних DutyFree в країні із закритими аеропортами існувати не може). Ще 8% — це торгівля підробленими товарами”.

Народна депутатка нагадала, що “першу схему із нелегальним продажем в Україні сигарет Duty Freeнещодавно закрила Верховна Рада, заборонивши продаж підакцизних сигарет через неіснуючі DutyFree. Але боротись з підробкою можуть винятково правоохоронці”.

Утім враховуючи обмежений людський ресурс правоохоронної системи Галина Янченко радить “не розпиляти його на “полювання” за “бабусями” і “ларьочками”, а зосередитись на підпільних та нелегальних підробниках. Їх в країні близько десяти,тож вирішити проблему цілком реально”.

“Готова міняти свої шпильки на кросівки та їхати з правоохоронцями на реалізацію, якщо їм самим страшно” – заявила Галина Янченко.

Також народна депутатка радить звертати увагу на ціни в місцях продажу сигарет. Якщо ціна нижча за 59 гривень – це однозначно нелегальна продукція.

“І ще одна цікава цифра – 59 грн. Саме стільки з кожної пачки йде в держбюджет акцизів і податків. Тому якщо ми бачимо в ларьках чи у бабусь пачку сигарет, які коштують менше 59 грн. – це стовідсотково або нелегальний дьюті-фрі, або контрафакт. Правоохоронці і ми, як активні громадяни, маємо звертати увагу на такі історії. Бо таким чином крадуть гроші у нас, крадуть нашу безпеку (бо оборона недоотримує кошти) і крадуть наше майбутнє” – впевнена народний депутат.

Вона закликає посилити боротьбу з нелегальним тютюновим ринком України і повернути 22 млрд. грн. до бюджету України

“Ми їздимо по закордонах, просимо наших західних союзників – військову допомогу, фінансову підтримку нашої країни. Я не розумію, чому ми не робимо достатньо “домашньої роботи”, щоб повернути до бюджету ці 22 млрд. грн.” – задає питання народна депутатка Галина Янченко.

Учасники презентації також нагадали, що згаданої суми було б достатньо, аби придбати близько 1 млн. дронів-камікадзе, які зараз дуже важливі для наших захисників і могли б їм допомогти на лінії фронту. // УНІАН