Депутату Херсонської облради повідомлено про підозру у державній зраді

Керівником Київської міської прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Херсонської обласної ради у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Встановлено, що підозрюваний після незаконного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України задля збереження свого статусу вступив в контакт із представниками російської армії та спецслужб, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Так, на виконання поставлених окупаційною владою завдань 16 квітня 2022 року депутат облради допомагав у захопленні будівлі однієї з міських рад на території області. Також він впливав на патріотично налаштованих місцевих мешканців щодо їхньої непротидії окупантам в організації роздачі так званої «гуманітарної допомоги».

Крім того, підозрюваний надав представникам рф інформацію про місцевого мешканця, який стояв на захисті інтересів громади, що стало підставою для незаконного позбавлення волі цього чоловіка.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за матеріалами Головного управління протидії системним загрозам управлінню державою ДЗНД СБ України.

Київська міська прокуратура