Державна зрада голів ОТГ на Луганщині – розпочато кримінальні провадження

Луганська обласна прокуратура розпочала кримінальні провадження стосовно голови Марківської об’єднаної територіальної громади та голови Міловської об’єднаної територіальної громади за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

Встановлено, що голови територіальних громад умисно вчинили та продовжують вчиняти дії, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності, недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України.

Представники влади перейшли на бік країни-агресора та в умовах воєнного стану надали представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Офіс Генпрокурора