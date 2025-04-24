Державна зрада: судитимуть колишнього керівника відділу МВС України з Криму

Прокуратурою автономії скеровано до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника одного з відділів ГУ МВС України в АР Крим. Його дії кваліфіковано як державна зрада (ч. 1 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Обвинувачений – громадянин України, який з 2002 року працював в органах внутрішніх справ, а з 2007 року – на посаді начальника відділу медичного забезпечення ГУ МВС України в АР Крим.

Слідством встановлено, що після окупації півострова він зрадив присязі на вірність українському народу та перейшов на бік ворога, очоливши окупаційну медико-санітарну частину Міністерства внутрішніх справ рф по Республіці Крим, де працює дотепер.

Своїми діями обвинувачений надає допомогу представникам держави-агресора у проведенні підривної діяльності проти України, а також сприяє функціонуванню окупаційних органів внутрішніх справ на півострові.

Спеціальне досудове розслідування здійснювалось СУ ГУ СБУ в АР Крим.