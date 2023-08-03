«Держслужбовці» окупаційної адміністрації Маріуполя готуються до «виборів» та впроваджують нову «внутрішню політику»

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури двом маріупольцям заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

У травні 2022 року колишній металург та активіст молодіжної організації одного з промислових підприємств міста добровільно пішов на співпрацю з окупантами. Він обійняв посаду «начальника відділу з питань внутрішньої політики адміністрації м. Маріуполя днр».

Відповідальний за просування проросійської ідеології «посадовець» організовує взаємодію адміністрації з політичними партіями та громадськими й релігійними спілками, аби підтримувати «стабільну суспільно-політичну обстановку». Чоловік проводить пропагандистські масові заходи та здійснює підготовку до виборів, референдумів й інших форм «волевиявлення» населення.



У той же період перейшов на бік представників самопроголошеної республіки ще один маріуполець. Наразі він є «заступником голови адміністрації Орджонікідзевського району». Фейковий чиновник проводить наради, публічні слухання, контролює передвиборчі заходи та відповідає за кадрове забезпечення псевдоустанови.

Наразі обидва громадянина перебувають у розшуку. Максимальне покарання – 10 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування – ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Відділ інформаційної політики Донецької обласної прокуратури