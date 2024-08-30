Держзрадника засуджено до 13 років ув’язнення

Прокурори Житомирської обласної прокуратури відстояли в Київському апеляційному суду рішення, яким громадянина України визнано винним у державній зраді, скоєній в умовах воєнного стану (ч. 1 ст. 111 КК України).

У суді доведено, що уродженець Коростеня, переїхавши до АР Крим, у 2014 році перейшов на бік окупаційної влади.

Спершу він працював у райвідділку поліції так званого «мвс», де, серед іншого, забезпечував охорону МДЦ Артек. Згодом, після спеціальної підготовки у навчальному закладі мвс країни-агресора, вступив на службу до росгвардії.

Державний зрадник проводив підривну роботу проти України. Дослужився до псевдоофіцера, командує військовим спецпідрозділом ворожої армії з патрулювання морського кордону тимчасово окупованого Криму.

Для популяризації своєї злочинної діяльності використовує соцмережі, де розміщує свої фото у військовій формі окупантів.

Вироком Подільського районного суду міста Києва його засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погодившись з таким рішенням суду, сторона захисту подала апеляційну скаргу.

Проте Київський апеляційний суд, заслухавши доводи прокурора, залишив рішення суду першої інстанції у силі, а апеляційну скаргу – без задоволення.

У зв’язку з перебуванням у розшуку, справу розглянуто у форматі спеціального судового провадження (in absentia).

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури