Детективи БЕБ викрили волинянина, який продавав фальсифіковані алкоголь та сигарети

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області викрили жителя обласного центру, який реалізовував незаконно виготовлені алкогольні напої та тютюнові вироби.

Чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, працював без ліцензії на виробництво та торгівлю підакцизними товарами.

Слідством встановлено, що фігурант зберігав незаконно виготовлений товар у занедбаних торгових кіосках. Продав контрафакт постійним клієнтам за готівку.

Під час обшуків співробітники БЕБ вилучили понад 400 літрів алкогольних напоїв без марок і з підробленими марками акцизного податку України та майже 3 тис. контрафактних сигарет.

Загальна вартість вилученої продукції складає майже півмільйона грн, на неї накладено арешт.

Триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збут підакцизних товарів, що призвело до отруєння особи) та ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку). Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури

Бюро економічної безпеки