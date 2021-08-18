В Киеве на улице избили и застрелили мужчину

На месте преступления работают правоохранители. Уголовное производство пока не открыто.

В Днепровском районе Киева неизвестные посреди улицы избили и застрелили мужчину.

Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

В Киеве убит мужчина «ненашей» внешности, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

В среду, 18 августа, около 11:30 правоохранители получили сообщение о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте полицейские обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, которые избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению.

Продолжается проверка, по результатам которой будет дана правовая квалификация события.

В Киеве убит мужчина «ненашей» внешности, сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua. // УНИАН