На Харківщині чоловік убив сусіда металевою шестернею від велосипеда

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 44-річному чоловіку за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

За даними слідства, у с. Синельникове Чугуївського району двоє сусідів протягом тривалого часу сварились. Проте дійти згоди у них так і не вийшло. 44-річний чоловік взяв металеву шестерню від велосипеду з кріпленням для педалі та пішов до будинку 61-річного чоловіка. Зловмисник вдарив його знаряддям злочину декілька разів по голові. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Правоохоронці викрили чоловіка. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування проводять слідчі ВП №1 СВ Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура