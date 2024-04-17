Дев’ять років за ґратами проведе молодик, який пограбував неповнолітнього хлопця

За принципової позиції Черкаської обласної прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок суду першої інстанції, яким до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено жителя Золотоніщини за вчинення розбою, спрямованого на заволодіння чужим майном з погрозою застосування насильства в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).

Доведено, що раніше неодноразово судимий 27-річний чоловік у квітні 2022 року, поблизу автодороги між населеними пунктами Золотоніського району, напав з ножем на 16-річного юнака. Заволодів особистими речами хлопця, зокрема спортивним рюкзаком, у якому знаходилась акустична колонка. Після чого з місця скоєння злочину втік, однак у подальшому був затриманий працівниками поліції.

Вироком суду першої інстанції зловмисника визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Не погоджуючись з таким рішенням суду, сторона захисту оскаржила його до суду апеляційної інстанції. Проте суд визнав їхні доводи безпідставними.

Апеляційна скарга сторони захисту залишена без задоволення. Вирок суду набрав законної сили.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури