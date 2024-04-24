Дев’ять років за ґратами відбуватиме житель Подільщини за вбивство односельця

Нагадаємо, подія сталася торік у листопаді на території Любашівської територіальної громади.

Співробітники територіального підрозділу поліції в літній кухні приватного домоволодіння виявили тіло чоловіка з явними ознаками насильницької смерті. Господар оселі розповів, що під час спільного вживання алкогольних напоїв між ним і сусідом спалахнула сварка, причини якої він згадати не зміг. Аби вгамувати товариша по застіллю, чоловік почав бити його ножем в голову та шию і зупинився лише тоді, коли потерпілий перестав подавати ознаки життя. Усвідомивши наслідки своєї неадекватної поведінки, зловмисник розповів знайомому односельцю, що вбив людину, і попросив викликати поліцію.

З місця пригоди поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, а правопорушника затримали в процесуальному порядку. Суд за клопотанням слідчих обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Проведена судово-медична експертиза встановила, що смерть потерпілого настала в результаті травматичного шоку на фоні множинних колото-різаних ран голови та шиї і масивної крововтрати.

Загалом слідчими було призначено п’ятнадцять експертиз, зокрема імунологічна, трасологічна, судово-психіатрична. За висновком останньої фігурант усвідомлював значення своїх дій і є осудним.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції під процесуальним керівництвом Любашівської окружної прокуратури висунули фігуранту обвинувачення в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, тобто у вбивстві, і скерували обвинувальний акт за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України до суду.

Дослідивши надані поліцейськими докази, зібрані під час розслідування, суд визнав обвинуваченого винним та призначив йому покарання у вигляді дев’яти років позбавлення волі.

Подільське районне управління поліції Одещини